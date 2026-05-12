Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Frühe Investition 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Anteile betrug an diesem Tag 211,63 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 4,725 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lancaster Colony-Anteile wären am 11.05.2026 530,60 USD wert, da der Schlussstand 112,29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,94 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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