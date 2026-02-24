Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Anlage
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lancaster Colony-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 177,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,382 Lancaster Colony-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 9 237,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,63 Prozent.
Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
