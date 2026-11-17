Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lancaster Colony-Aktie an diesem Tag bei 168,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,950 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 111,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 665,85 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 33,41 Prozent.

Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at