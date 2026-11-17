Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Rentables Lancaster Colony-Investment?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lancaster Colony-Aktie an diesem Tag bei 168,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,950 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 111,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 665,85 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 33,41 Prozent.
Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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