NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 198,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,467 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 388,85 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 16.03.2026 auf 146,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,11 Prozent eingebüßt.

Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at