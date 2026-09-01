NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.09.2023 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 60,295 Lancaster Colony-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 6 792,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,08 Prozent abgenommen.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at