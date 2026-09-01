Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.09.2023 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 60,295 Lancaster Colony-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 6 792,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,08 Prozent abgenommen.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lancaster Colony Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lancaster Colony Corp. 96,00 -1,03% Lancaster Colony Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen