Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Investmentbeispiel
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren angefallen
Am 01.09.2023 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 60,295 Lancaster Colony-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 6 792,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,08 Prozent abgenommen.
Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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