Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Ausschüttung
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12.11.2026 16:36:23
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: Über diese Dividende können sich Lancaster Colony-Aktionäre freuen
Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony am 11.11.2026 eine Dividende in Höhe von 3,95 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent. Somit vergütet Lancaster Colony die Aktionäre insgesamt mit 108,76 Mio. USD. Damit wurde die Lancaster Colony-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,08 Prozent aufgebessert.
Veränderung der Dividendenrendite
Das Lancaster Colony-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 111,49 USD. Der Lancaster Colony-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,46 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,17 Prozent.
Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Lancaster Colony via NASDAQ um 35,96 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -33,97 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Lancaster Colony-Kurs.
Dividendenvorhersage von Lancaster Colony
Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,13 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,70 Prozent bedeuten.
Basisdaten von Dividenden-Aktie Lancaster Colony
Die Dividenden-Aktie Lancaster Colony gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 2,972 Mrd. USD wert. Das Lancaster Colony-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 16,36. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lancaster Colony einen Umsatz von 1,930 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,98 USD.
Redaktion finanzen.at
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