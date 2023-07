NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Landstar System-Investment abgeworfen

Wer vor Jahren in Landstar System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Landstar System-Papier investiert hätte, hätte er nun 188,324 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 610,17 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 27.07.2023 auf 199,71 USD belief. Damit wäre die Investition 276,10 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 7,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at