NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Landstar System-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,963 Landstar System-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 144,10 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 25.06.2026 auf 210,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 214,41 Prozent angezogen.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 7,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at