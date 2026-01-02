Landstar System Aktie

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

Profitable Landstar System-Investition? 02.01.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Landstar System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 134,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,743 Landstar System-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,71 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 31.12.2025 auf 143,70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,71 Prozent angezogen.

Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

