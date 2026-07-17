Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Profitabler Landstar System-Einstieg?
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17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 155,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,447 Landstar System-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 365,72 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 16.07.2026 auf 211,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Landstar System bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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