NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Landstar System-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 155,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,447 Landstar System-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 365,72 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 16.07.2026 auf 211,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at