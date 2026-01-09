NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Landstar System-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 56,79 USD wert. Bei einem Landstar System-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,609 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 684,45 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 08.01.2026 auf 152,45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 168,45 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Landstar System eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at