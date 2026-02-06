NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Landstar System-Aktien gewesen.

Am 06.02.2016 wurde das Landstar System-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,04 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,556 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 161,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 880,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

