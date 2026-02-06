Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Frühe Investition
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.02.2016 wurde das Landstar System-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,04 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,556 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 161,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 880,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,80 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landstar System Inc.
Analysen zu Landstar System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landstar System Inc.
|137,00
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.