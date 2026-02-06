Landstar System Aktie

Landstar System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

Frühe Investition 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Landstar System-Aktien gewesen.

Am 06.02.2016 wurde das Landstar System-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,04 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,556 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 161,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 880,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

