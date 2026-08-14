NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 161,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Landstar System-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,755 Landstar System-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 649,48 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 13.08.2026 auf 188,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,49 Prozent gesteigert.

Landstar System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at