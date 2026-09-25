Landstar System Aktie

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WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

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Hochrechnung 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Landstar System-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Landstar System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121,28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Landstar System-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,454 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 165,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 619,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,20 Prozent erhöht.

Landstar System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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