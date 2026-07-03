Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Landstar System-Investmentbeispiel
|
03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Landstar System-Papier statt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug an diesem Tag 145,88 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,549 Landstar System-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 208,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 272,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,73 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Landstar System einen Börsenwert von 7,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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