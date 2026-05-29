NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Landstar System-Aktie bei 67,75 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,476 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.05.2026 300,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,45 USD belief. Mit einer Performance von +200,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Landstar System betrug jüngst 6,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at