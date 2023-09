NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Landstar System abgeworfen

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Landstar System-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Landstar System-Papier letztlich bei 124,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Landstar System-Aktie investierten, hätten nun 0,803 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2023 150,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,38 Prozent.

Am Markt war Landstar System jüngst 6,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at