NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 155,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,443 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 091,88 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 08.10.2026 auf 169,47 USD belief. Mit einer Performance von +9,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 5,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at