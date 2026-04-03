NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Landstar System-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Landstar System-Aktie 64,27 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 15,559 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (163,27 USD), wäre das Investment nun 2 540,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at