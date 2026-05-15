NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Landstar System-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 177,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,632 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (167,95 USD), wäre die Investition nun 945,82 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,42 Prozent.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 5,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at