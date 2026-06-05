Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Langfristige Investition
|
05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Landstar System-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,01 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,142 Landstar System-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 568,10 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 04.06.2026 auf 219,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,81 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 7,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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