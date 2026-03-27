Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrative Landstar System-Anlage?
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 169,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,591 Landstar System-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,41 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 26.03.2026 auf 156,37 USD belief. Mit einer Performance von -7,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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