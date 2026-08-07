Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lohnendes Landstar System-Investment?
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor 3 Jahren eingebracht
Am 07.08.2023 wurde die Landstar System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,039 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 177,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 892,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,77 Prozent verringert.
Insgesamt war Landstar System zuletzt 6,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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