Landstar System Aktie

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WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

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Lukrativer Landstar System-Einstieg? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175,85 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,867 Landstar System-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (145,64 USD), wäre das Investment nun 8 282,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,18 Prozent verkleinert.

Landstar System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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