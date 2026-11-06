Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrativer Landstar System-Einstieg?
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175,85 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,867 Landstar System-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (145,64 USD), wäre das Investment nun 8 282,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,18 Prozent verkleinert.
Landstar System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landstar System Inc.
Analysen zu Landstar System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landstar System Inc.
|128,00
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.