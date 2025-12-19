NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Landstar System-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die Landstar System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 57,468 Landstar System-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 8 368,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,32 Prozent eingebüßt.

Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at