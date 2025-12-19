Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Hochrechnung
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Landstar System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 57,468 Landstar System-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 8 368,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,32 Prozent eingebüßt.
Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!