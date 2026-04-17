Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Rentable Landstar System-Anlage?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landstar System-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Landstar System-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Landstar System-Aktie bei 179,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,556 Landstar System-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 171,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,63 Prozent.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 5,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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