NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lattice Semiconductor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lattice Semiconductor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,504 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 122,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 894,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 794,88 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 17,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at