Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Anlage unter der Lupe
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lattice Semiconductor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,504 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 122,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 894,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 794,88 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 17,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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