Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Langfristige Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 79,67 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 125,518 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Anteile wären am 08.10.2026 15 687,21 USD wert, da der Schlussstand 124,98 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 56,87 Prozent.
Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 18,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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