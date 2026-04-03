Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Lukrative Lattice Semiconductor-Anlage? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lattice Semiconductor-Aktien verdienen können.

Am 03.04.2021 wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 205,423 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 95,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 519,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 95,19 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lattice Semiconductor jüngst 13,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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