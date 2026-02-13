Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Performance unter der Lupe
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.02.2016 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 226,244 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 99,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 578,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2 157,81 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 14,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11.02.26