NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment gewesen.

Am 13.02.2016 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 226,244 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 99,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 578,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2 157,81 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 14,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at