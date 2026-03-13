Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lattice Semiconductor-Anteile 5,94 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lattice Semiconductor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 683,502 Lattice Semiconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145 454,55 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 12.03.2026 auf 86,40 USD belief. Mit einer Performance von +1 354,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 11,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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