NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lattice Semiconductor-Aktie 5,37 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 18,622 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 1 979,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,29 USD belief. Damit wäre die Investition 1 879,33 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 14,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at