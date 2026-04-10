Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lukratives Lattice Semiconductor-Investment?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lattice Semiconductor-Aktie 5,37 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 18,622 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 1 979,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,29 USD belief. Damit wäre die Investition 1 879,33 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 14,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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