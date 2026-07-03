NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lattice Semiconductor-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lattice Semiconductor-Anteile bei 5,41 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 18,484 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 136,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 523,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2 423,66 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 20,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at