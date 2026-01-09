NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 224,517 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 457,57 USD, da sich der Wert einer Lattice Semiconductor-Aktie am 08.01.2026 auf 82,21 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84,58 Prozent.

Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at