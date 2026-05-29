NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,843 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 775,77 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 28.05.2026 auf 147,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 177,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 20,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at