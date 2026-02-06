Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lohnende Lattice Semiconductor-Anlage?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Lattice Semiconductor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lattice Semiconductor-Anteile bei 43,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,326 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Papiere wären am 05.02.2026 189,28 USD wert, da der Schlussstand 81,39 USD betrug. Mit einer Performance von +89,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Lattice Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
