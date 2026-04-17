Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Lattice Semiconductor-Anlage 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Lattice Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,18 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,284 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.04.2026 2 716,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,69 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Lattice Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 14,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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