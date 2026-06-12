NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Lattice Semiconductor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 49,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,019 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 288,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 188,43 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 18,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at