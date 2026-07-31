NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lattice Semiconductor gewesen.

Am 31.07.2016 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lattice Semiconductor-Aktie 6,01 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 166,389 Lattice Semiconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 720,47 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 30.07.2026 auf 124,53 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 972,05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 15,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at