Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Performance im Blick
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13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Lattice Semiconductor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 82,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,127 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 441,30 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 441,30 USD entspricht einer Performance von +44,13 Prozent.
Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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