Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Profitabler Lattice Semiconductor-Einstieg?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Lattice Semiconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,652 Lattice Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.03.2026 156,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,79 Prozent angewachsen.
Lattice Semiconductor wurde am Markt mit 12,94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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