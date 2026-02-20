NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,750 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 120,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,60 Prozent erhöht.

Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 272,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at