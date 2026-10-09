NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Lifecore Biomedical-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,482 Lifecore Biomedical-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 6,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,60 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 243,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at