Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Lukratives Lifecore Biomedical-Investment?
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06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Lifecore Biomedical-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Lifecore Biomedical-Papier letztlich bei 9,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,669 Lifecore Biomedical-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 657,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34,29 Prozent vermindert.
Insgesamt war Lifecore Biomedical zuletzt 243,44 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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