Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Rentable Lifecore Biomedical-Investition?
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Lifecore Biomedical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 174,978 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 825,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,41 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Lifecore Biomedical eine Börsenbewertung in Höhe von 159,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedical
Analysen zu Lifecore Biomedical
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifecore Biomedical
|3,98
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.