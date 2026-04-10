NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die Lifecore Biomedical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 174,978 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 825,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,41 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Lifecore Biomedical eine Börsenbewertung in Höhe von 159,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at