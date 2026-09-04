Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Investmentbeispiel
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 01.09.2023 wurden Lifecore Biomedical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127,065 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 4,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 552,73 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44,73 Prozent verringert.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 179,12 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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