Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Lifecore Biomedical-Anlage unter der Lupe
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 943,396 Lifecore Biomedical-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 3 858,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,09 USD belief. Damit wäre die Investition 61,42 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Lifecore Biomedical eine Börsenbewertung in Höhe von 154,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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