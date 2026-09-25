Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Lifecore Biomedical-Investment
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Lifecore Biomedical-Anteile an diesem Tag 6,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, hätte er nun 146,843 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 629,96 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 24.09.2026 auf 4,29 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 37,00 Prozent.
Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 166,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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