NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lifecore Biomedical gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investierten, hätten nun 694,444 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 444,44 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Papiers am 12.11.2026 auf 6,40 USD belief. Damit wäre die Investition 55,56 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Lifecore Biomedical zuletzt 242,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at