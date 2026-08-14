NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lifecore Biomedical-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 93,284 Lifecore Biomedical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (4,73 USD), wäre das Investment nun 441,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,88 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 181,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at