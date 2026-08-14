Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Profitabler Lifecore Biomedical-Einstieg?
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 93,284 Lifecore Biomedical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (4,73 USD), wäre das Investment nun 441,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,88 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 181,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedical
Analysen zu Lifecore Biomedical
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifecore Biomedical
|4,02
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.